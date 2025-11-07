“Ormeggi abusivi a Nisida”, Rastrelli attacca Fico: “C’era anche la sua barca?”. Interrogazione al ministro della Difesa

Condividi

Visite: 16

21 Visite

“Anche Fico tra clienti ormeggiatori abusivi?” “Nessuno può sentirsi al di sopra delle leggi” “Mi auguro non sia vero che, in un contesto di diffusa illegalità, anche il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, un tempo inflessibile custode della moralità pubblica, possa aver più volte ormeggiato una sua imbarcazione abusivamente e senza titolo presso il porto militare di Nisida. Per appurare quanto mi è stato segnalato, ho depositato una interrogazione parlamentare al ministro della difesa. Nel caso invece rispondesse al vero, saremmo di fronte a un fatto di estrema gravità: nessuno può considerarsi al di sopra delle regole e delle istituzioni dello Stato”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, commissario cittadino del partito a Napoli, Sergio Rastrelli. Nelle scorse ore, si legge in una nota, il senatore ha depositato un’interrogazione urgente al ministro Crosetto sul fenomeno degli ormeggi illegali nelle acque militari di Nisida. “L’area di Nisida – ricorda Rastrelli nel documento – non è un semplice tratto di costa: per oltre quarant’anni ha ospitato un importante comando marittimo Nato ed è oggi destinata a funzioni logistiche e operative della Marina e dell’Aeronautica Militare.

Gli ormeggi abusivi, le occupazioni illegali e qualsiasi utilizzo improprio rappresentano uno schiaffo alla sua storia e alla sua vocazione militare, oltre che una violazione delle norme che regolano l’uso del demanio dello Stato”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti