Marano, via Volturno da mesi senza illuminazione: l’appello dei residenti

Grande disagio e pericolo per gli abitanti di via Volturno da mesi senza illuminazione.

Uscire di sera in via Volturno diventa pericoloso per l’ incolumità dei viandanti, per la mancanza di illuminazione.

In un territorio privo di controllo per le esigue unità del personale delle forze dell’ordine rimanere al buio significa essere prigionieri di una profonda ansia e paura che i cittadini provano su se stessi in queste condizioni, in particolare i più giovani e gli anziani soggetti più deboli.

Da qui l’ accorato appello dei cittadini ai Commissari Prefettizi per il ripristino dell’ illuminazione in via Volturno.

nota di Michele Izzo













