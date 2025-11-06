Regionali. Maddalena Turco (Fratelli d’Italia): “Per una sanità che ascolta, accompagna e rispetta”

«La mia presentazione al Teatro San Nazzaro è stata un momento importante del mio percorso, un’occasione per raccontare chi sono, cosa vivo ogni giorno e cosa desidero costruire per la nostra comunità» – dichiara Maddalena Turco, candidata di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali.
Ostetrica e Consigliera dell’Ordine delle Ostetriche di Napoli, Turco lavora quotidianamente accanto alle donne e alle famiglie, nei reparti e sul territorio, conoscendo da vicino punti di forza e criticità del sistema sanitario campano.
«Ho incontrato professionisti eccellenti che operano spesso con risorse limitate – spiega – strutture che meritano sostegno e cittadini che chiedono ascolto e risposte concrete».
La scelta di impegnarsi in politica nasce dalla volontà di portare questa esperienza al servizio della comunità:
«Ho scelto di candidarmi con Fratelli d’Italia – aggiunge Turco – al fianco di chi, come il viceministro Cirielli, crede nel valore della competenza, del merito, della responsabilità e della presenza reale sul territorio. Una politica che non promette, ma lavora».
La sua visione per la sanità regionale è chiara e si fonda su obiettivi concreti:
-
Ridurre le liste d’attesa, per garantire cure tempestive e reali.
-
Valorizzare le ostetriche e tutte le professioni sanitarie, riconoscendo il loro ruolo centrale.
-
Mettere la donna e la famiglia al centro della cura, in ogni percorso assistenziale.
-
Rafforzare la sanità territoriale, portando la medicina più vicino alle persone.
«Mi impegno nella convinzione che la sanità si cambia con chi la vive ogni giorno – conclude Turco – con chi entra nei reparti, ascolta, sostiene, accoglie e cura. Non con slogan, ma con presenza, competenza e responsabilità».
Maddalena Turco – Fratelli d’Italia
Per una sanità che ascolta, accompagna e rispetta.