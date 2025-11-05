MARANO. SVOLTA AL COMUNE: C’E’ UN NUOVO AVVOCATO CONVENZIONATO, LUCIO PERONE

Condividi

Lucio Perone, legale con studio al centro direzionale di Napoli, è il nuovo avvocato convenzionato del Comune di Marano. Lo sarà per due anni, al costo di 70 mila euro oltre Iva. Succede, a conclusione di una procedura emanata dal Comune, all’avvocato Raffaele Marciano, che da anni collaborava con l’ente cittadino, sia sotto la precedente gestione commissariale sia con il sindaco uscente Matteo Morra. Le sue nomine, una delle quali avvenuta con affidamento diretto, erano state al centro di diverse polemiche nei mesi e anni scorsi. Polemiche non erano mancate nemmeno quando la commissione lo nominò a suo tempo, per i requisiti inseriti nell’avviso pubblico, a detta di molti addetti ai lavori posseduti solo da pochi, tra cui Marciano. Nel nuovo avviso pubblico, ad esempio, non c’erano riferimenti alle esperienze maturate con le commissioni straordinarie. Potevano, dunque, partecipare anche coloro che non hanno mai collaborato con prefetti e funzionari ministeriali. Lucio Perone ha conseguito una laurea in Giurisprudenza (108/110) alla Federico II e ha maturato esperienze nell’ambito del diritto amministrativo, del lavoro e civile.













