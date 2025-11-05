FUNERALI ANIELLO SCARPATI, FOLLA ED EMOZIONE. PIANTEDOSI: LUTTO COLLETTIVO, CUSTODIRE LA MEMORIA

Condividi

Folla ed emozione ai funerali dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, il carabiniere morto a Torre del Greco dopo essere stato investito da un Suv mentre era in servizio a bordo di una volante. Alla cerimonia, che si sta tenendo nella Chiesa Evangelica ADI a via Frà Gregorio Carafa che si trova nelle vicinanze della stazione centrale di Napoli.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi è intervenuto ai funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto morto nello scontro con un Suv mentre era in servizio a Torre del Greco, che si sono svolti nella chiesa evangelica Adi di Napoli. “Ogni volta che una vita si spegne mentre si serve lo Stato”, ha dichiarato, “il lutto dei familiari diventa anche una ferita collettiva che tocca il senso delle istituzioni”.

“Lo Stato ha il dovere di sostenere chi come Scarpati ha servito con lealtà e competenza – ha proseguito – e ha il dovere di stare accanto a chi resta con concretezza e con rispetto. Ma c’è anche il dovere morale che riguarda tutti noi, di custodire la memoria, che non è un atto formale, ma un modo per dare forza e continuità ai valori che ci tengono uniti come comunità”.













