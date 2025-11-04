MORTO IL GRANDE VIGNETTISTA FORATTINI

Forattini è stato un grandissimo dDisegnatore, vignettista e giornalista, che ha raccontato l’Italia per decenni attraverso la sua inconfondibile satira e le sue vignette, che sono diventate un appuntamento quotidiano per milioni di lettori. La vignetta più celebre rimane quella che fece nel 1974 in occasione della vittoria dei no al referendum sul divorzio: rappresentava una bottiglia di spumante su cui era scritto ‘No’ che si stappava lanciando in aria un tappo che aveva le fattezze di Amintore Fanfani. Capace di leggere l’attualità e di creare metafore visive potenti e immediate che catturavano l’essenza degli eventi ha immortalato i vizi e le virtù dei leader politici italiani, creando icone visive.