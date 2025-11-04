TURNO DI CHAMPIONS. NAPOLI-EINTRACHT: FORMAZIONI, ORARIO E DOVE VEDERLA

Condividi

Napoli-Eintracht Francoforte: diretta tv e streaming

Napoli-Eintracht Francoforte, gara valida per il quarto turno della fase campionato di Champions League, è in programma alle ore 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Beukema, Elmas, Vergara, Lang, Ambrosino, Lucca.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Doan, Chaibi; Burkardt. Allenatore: Toppmöller.

A disposizione: Kaua Santos, Grahl, Amenda, Chandler, Buta, Dahoud, Götze, Knauff, Bahoya, Wahi, Batshuayi.

ARBITRO: Pinheiro (Portogallo). ASSISTENTI: Jesus-Maia (Portogallo). IV UFFICIALE: Verissimo (Portogallo). VAR: Martins (Portogallo). ASS. VAR: Narciso (Portogallo).













