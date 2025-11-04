Marano, razzia senza fine: nuovo furto in appartamento in via Marano-Pianura

Ancora un furto in appartamento a Marano, in via Marano-Pianura. Nella serata di ieri ignoti si sono introdotti in un’abitazione, probabilmente passando da un balcone, e hanno portato via contanti, un orologio di valore e alcune pietre preziose.

Si tratta dell’ennesimo episodio in una zona ormai presa di mira da settimane da bande di ladri che agiscono con modalità simili. Cresce la preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori controlli e un presidio costante delle forze dell’ordine per arginare quella che appare come una vera e propria razzia senza fine.

