Posillipo: controlli dei carabinieri. Sei denunciati e un’autorimessa sequestrata

Il quartiere Posillipo nella lente dei controlli dei Carabinieri. Un servizio a largo raggio che ha visto impegnati diversi militari tra perquisizioni e controlli al codice della strada.

Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato un 18enne. Il ragazzo è stato fermato a via Caracciolo all’altezza di un noto chalet ed è stato perquisito. Nelle tasche del giovane un coltello a scatto e un punteruolo fatto in casa.

Sono tre i parcheggiatori abusivi denunciati che i militari hanno sorpreso davanti la chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, luogo della tradizionale “cartolina” di Napoli.

Denunciato anche un 39enne che non aveva una patente ma addirittura 2. Peccato fossero entrambe contraffatte.

Segnalati alla Prefettura 5 giovani consumatori di droga.

Controlli in strada ma anche nelle attività commerciali spingendosi anche nella zona alta di Mergellina.

I carabinieri di Posillipo, insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco, hanno ispezionato una autorimessa a viale Villa Santa Maria. Rispetto a quanto previsto sono state trovate 82 auto parcheggiate piuttosto che 32. L’area – potenzialmente in pericolo dal punto di vista della sicurezza – è stata sequestrata mentre il responsabile dell’attività è stato denunciato.













