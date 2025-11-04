Marano, due appartamenti svaligiati in via Marano-Pianura: colpo anche a casa di un collezionista

Condividi

Notte di paura e rabbia in via Marano-Pianura, dove almeno due appartamenti sono stati presi di mira dai ladri nella serata di ieri. Secondo quanto emerso, i proprietari non erano in casa al momento dei furti: i malviventi avrebbero agito indisturbati, approfittando dell’assenza dei residenti.

Uno dei colpi avrebbe riguardato l’abitazione di un collezionista, che si è accorto dell’effrazione solo al rientro, trovando l’appartamento completamente a soqquadro. Ancora in corso l’inventario per stabilire con esattezza il valore dei beni trafugati, ma si teme che il bottino possa essere ingente.

Nel medesimo edificio, i ladri sarebbero poi entrati in un altro appartamento, riuscendo a portare via denaro e preziosi per un valore stimato di almeno 4 mila euro. Anche in questo caso i proprietari erano fuori casa.

Le vittime formalizzeranno la denuncia ai Carabinieri nelle prossime ore.













