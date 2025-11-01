QUARTO, TENTATIVO DI FURTO IN UNA VILLA: IL PROPRIETARIO REAGISCE, I BANDITI SPARANO E SI DANNO ALLA FUGA

Condividi

Ieri sera verso le 21 i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti a Quarto in via Fleming per un tentativo di furto in villa.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare ignoti avevano tentato di entrare in un villino ma poi venivano messi in fuga dal proprietario dopo una breve colluttazione. Dai primi accertamenti pare che gli individui abbiano esploso dei colpi d’arma da fuoco in aria durante la fuga per poi allontanarsi a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

I militari della Tenenza di Quarto hanno rinvenuto e sequestrato 2 bossoli calibro 7,65 e una ricetrasmittente. Indagini in corso













