Tenta di soccorrere un altro automobilista e viene travolto: muore un ragazzo di 25 anni

Tragedia nella notte di Halloween a Bari. Un ragazzo di 25 anni di Bitonto è morto sulla tangenziale all’altezza dei curvoni di Palese. Mentre era con un gruppo di amici sarebbe sceso dalla macchina per soccorrere un altro automobilista finito fuori strada. Ma, secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo sarebbe stato travolto e ucciso da un’altra automobile che proveniva in direzione Foggia. Il traffico è ancora bloccato da Bari verso l’aeroporto.













