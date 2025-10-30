Regionali. Licciardi: “Piena fiducia a Carmela Rescigno, esempio di legalità e impegno per i cittadini”

Ho avuto modo di conoscerla e di apprezzarne la competenza, la serietà e la coerenza. È una donna delle istituzioni che lavora con discrezione ma con determinazione, capace di coniugare legalità, concretezza e visione politica.

Carmela Rescigno rappresenta un profilo autorevole e di alto spessore istituzionale, e continuerò a sostenerla con convinzione, perché credo nel suo modo di intendere la politica: servizio, etica e responsabilità verso i cittadini.

Sono certo che gli elettori sapranno riconoscere tutto questo e la riconfermeranno con fiducia e gratitudine, perché la sua azione è stata ed è ancora sinonimo di credibilità, equilibrio e impegno vero”.