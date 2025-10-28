Sì dell’Anm, arrivano altri 50 autisti

Condividi

Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda napoletana per la mobilità, Anm, ha approvato l’assunzione di 50 nuovi autisti, con il conseguente scorrimento della relativa graduatoria di merito. L’obiettivo, sottolinea l’azienda in una nota, “è quello di incrementare l’offerta di servizio di trasporto per cittadini e turisti attraverso l’apertura della nuova stazione di Tribunali della linea 1 e l’allungamento dell’arco di esercizio anche al pomeriggio della linea 6”.

La decisione è stata presa, dice ancora l’Anm “nelle more dell’approvazione da parte del Comune di Napoli della rimodulazione del Piano operativo strategico 2025-27 e impatta sulla pianificazione del Pos 2026-2028”. Si tratta di una “decisone importante, frutto dell’impegno congiunto del management e del Cda, volta a potenziare il servizio e garantire. Con queste nuove assunzioni – conclude la nota, si rafforza la presenza del trasporto pubblico locale sul territorio, si migliorano le condizioni lavorative del personale e si risponde concretamente alle esigenze di mobilità sostenibile della città di Napoli”.













