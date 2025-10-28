Conte a Napoli per sostenere Fico: «Le nostre liste sono pulite»

Condividi

L’ex premier arriva in città per presentare i candidati M5S e sostenere la corsa di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, senza risparmiare critiche al centrodestra.

«Gli impresentabili? Sono tutti andati a destra — attacca Conte — e noi volentieri li abbiamo lasciati». Una linea in piena sintonia con quella del candidato governatore Fico, che ribadisce: «Le nostre liste sono sane, pulite e controllate. Chi doveva andare via, è andato».

Conte difende anche l’ex azzurro Armando Cesaro, oggi in Casa Riformista: «Non ha nessun procedimento in corso».

Il programma: innovazione, lavoro e salario minimo regionale

Dal palco del teatro Troisi, gremito di sostenitori, Conte insiste sulla necessità di investire in innovazione e nuove tecnologie, rafforzando il tessuto produttivo campano e creando nuova occupazione. «Le Regioni — sottolinea — sono il luogo privilegiato delle politiche attive del lavoro. Noi, dal governo, non siamo riusciti ad attuare pienamente il reddito di cittadinanza perché 15 Regioni di centrodestra ci hanno ostacolato».

Poi lancia una proposta concreta a Fico: «Dobbiamo invitare le imprese che lavorano con la Regione a garantire un salario minimo. Possiamo fare a livello regionale ciò che non ci hanno permesso di realizzare a livello nazionale».

Fico raccoglie l’invito e ironizza sull’iniziativa simile proposta dal candidato di centrodestra Edmondo Cirielli: «Mi viene da ridere… ma se serve ad aiutare chi è in difficoltà, ben venga. Peccato che la destra finora si sia limitata a tagliare e offendere».

Affluenza e appelli all’unità

Resta alta la preoccupazione per la bassa affluenza. Fico lancia un appello alla partecipazione: «Dobbiamo superare il 50%. Se votano solo gli apparati, la democrazia perde forza. Serve il popolo ai seggi per legittimare davvero chi governa».

I cronisti chiedono anche del mancato endorsement del governatore uscente Vincenzo De Luca. Fico minimizza: «Collaboriamo con il Pd e la lista “A Testa Alta” per obiettivi comuni». Conte, invece, incalza: «Capisco che De Luca voglia rivendicare quanto di buono ha fatto, ma ora è il momento di lavorare tutti per un unico obiettivo».













