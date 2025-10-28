FORZA ITALIA. TERNULLO (FI): BARBARA TAMMARO NOMINATA NUOVA RESPONSABILE DIPARTIMENTO FAMIGLIA, WELFARE E OCCUPAZIONE A NAPOLI

Visite: 21

“Ho nominato Barbara Tammaro responsabile del Dipartimento Famiglia, Welfare e Occupazione di Forza Italia per la città di Napoli. Imprenditrice e professionista di spicco, Barbara ha dimostrato una grande capacità di unire competenza manageriale e impegno sociale, diventando un punto di riferimento nel panorama campano. La sua dedizione al territorio e il suo forte senso di responsabilità verso le persone sono i tratti distintivi di un percorso che l’ha vista protagonista in vari ambiti. Sono certa che, con la sua esperienza e i suoi valori etici, contribuirà in maniera significativa a rafforzare il nostro impegno per la comunità napoletana. Le auguro buon lavoro, sicura che saprà guidare il Dipartimento con passione e competenza”. Lo dichiara la senatrice Daniela Ternullo, responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia, Welfare e Occupazione di Forza Italia.