Corsa al Consiglio, De Luca si sfila ma guida da fuori: Mastella rompe gli indugi e resta con Fico

La prima giornata di consegna delle liste per le Regionali in Campania segna due notizie politiche chiave: Vincenzo De Luca non si candida con la sua lista “A testa alta”, ma resta protagonista della campagna elettorale, mentre Clemente Mastella ufficializza la sua lista “Noi di Centro – Noi Sud” a sostegno di Roberto Fico, respingendo le sirene del centrodestra.

Scelte che evitano scossoni nel quadro politico, ma che definiscono i rapporti di forza nel campo progressista. A sostegno di Fico sono già quattro le liste depositate: Movimento 5 Stelle, Fico Presidente, A testa alta e Noi di Centro – Noi Sud. Mancano ancora Pd, Avs, Avanti e Casa Riformista, attese entro oggi alle 12.

De Luca e la sua lista “A testa alta”

Nel suo consueto appuntamento social, il governatore uscente ha rilanciato il simbolo della lista, comparendo accanto al proprio nome: «È una lista per chi vuole difendere il lavoro fatto in questi anni», ha dichiarato. A guidarla a Napoli e Avellino sarà l’assessora Lucia Fortini, affiancata da diversi uscenti, tra cui Lettieri, Mocerino, Porcelli e Venanzoni. Spiccano le candidature di Vincenzo Del Prete, padre del sindaco Pd di Frattamaggiore, e Rossella Casillo, figlia dell’ex deputato Tommaso — nomi che hanno acceso discussioni interne ai Dem.

M5S e Fico Presidente

I 5 Stelle hanno confermato i candidati scelti online: capolista Luca Trapanese, assessore comunale a Napoli, con gli uscenti Saiello, Cammarano e Ciampi. Tra le new entry figurano Rosa Volpe e l’autore tv Gennaro Coppola.

La lista “Fico Presidente”, guidata da Giovanni Russo (Masseria Ferraioli), presenta candidati di area civica e progressista come Carlo Migliaccio, Nino Simeone, Enzo Varriale e Davide D’Errico, volto del manifesto dei giovani.

Mastella e il “Noi di Centro – Noi Sud”

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella sceglie di restare nel perimetro del centrosinistra, presentando la sua lista a sostegno di Fico. Tra i candidati spicca Domenico Marrazzo, già vicesindaco metropolitano con de Magistris.

In attesa del Pd e degli outsider

Oggi toccherà al Partito Democratico completare il quadro: capolista Francesca Amirante (Napoli), Lucia Esposito (Caserta), Federica Fortino (Salerno), Maurizio Petracca (Avellino) e Giovanni Cacciano (Benevento). Tra le new entry l’ex questore Antonio Borrelli.

Sul fronte alternativo si muovono anche PER, che candida Nicola Campanile con nomi come Carlo Verna e Antonio Marfella, e Campania Popolare, che schiera Giuliano Granato per la sinistra radicale.

La campagna elettorale entra così nel vivo: tra conferme, esclusioni strategiche e nuove alleanze, la sfida per la Regione Campania è ufficialmente cominciata.













