Sanità campana al collasso, Apostoli (FI) e Scotto di Minico (UGL): “De Luca ha fallito, serve un cambio di rotta”

Il consigliere comunale di Qualiano, Salvatore Apostoli di Forza Italia, torna a denunciare il profondo stato di crisi della sanità campana, trovando pieno sostegno nell’attivista sindacale Alessandro Scotto di Minico dell’UGL. Entrambi puntano il dito contro l’attuale gestione regionale, ritenuta responsabile del degrado del sistema sanitario.

“La sanità campana è allo sfascio – afferma Apostoli –. Dopo dieci anni di governo del centrosinistra guidato da Vincenzo De Luca, la nostra regione è diventata il fanalino di coda d’Italia. Pronto soccorsi al collasso, liste d’attesa interminabili e cittadini costretti a curarsi al Nord o, peggio, a rinunciare alle cure.”

Scotto di Minico conferma le difficoltà vissute quotidianamente da molti cittadini, anche vicini a lui e ad Apostoli, che lamentano ritardi, inefficienze e disservizi. Entrambi invocano un cambio di passo immediato, chiedendo che la prossima amministrazione regionale metta la sanità pubblica al centro dell’agenda politica, restituendo ai campani il diritto a cure tempestive e di qualità.