Una Notte al Museo prosegue fino al 25 novembre 2025

Al Parco Archeologico di Ercolano prosegue l’iniziativa Una Notte al Museo, fino a martedì 25 novembre 2025 i visitatori potranno approfittare dell’offerta dell’apertura serale del martedì e giovedì.
Con biglietto ridotto è possibile accedere a:
- Padiglione della Barca che consente un tuffo nell’universo marinaresco dell’antica Ercolano, attraverso reperti eccezionali, testimoni del forte legame della città con il mare. Fiore all’occhiello del Padiglione è la lancia militare, ritrovata sull’antica spiaggia: un manufatto unico, probabilmente parte della flotta inviata da Plinio il Vecchio in soccorso della popolazione durante la catastrofica eruzione.
- Antiquarium, uno scrigno della vita quotidiana romana, con focus sulla collezione di legni antichi, tra cui mobili, utensili e strumenti, carbonizzati ma perfettamente conservati grazie all’assenza di ossigeno nel flusso piroclastico che sommerse la città. Inoltre, il patrimonio eccezionale dei preziosi ori di Ercolano, simbolo del gusto e del lusso degli antichi abitanti.
Il martedì e giovedì, dalle 20:30 alle 23:30 (ultimo ingresso ore 22:30) è possibile incontrare archeologi, restauratori e architetti del Parco, che condividono con il pubblico curiosità, approfondimenti e dettagli sui restauri e sugli allestimenti, arricchendo la visita con un racconto diretto del “dietro le quinte” del patrimonio ercolanese.
Per ulteriori dettagli sull’iniziativa Una Notte al Museo, sulle modalità di accesso e sulle tariffe aggiornate si può consultare il link UNA NOTTE AL MUSEO o i canali ufficiali del Parco.
Altra opportunità per i visitatori dell’antica Ercolano, negli ultimi giorni di ottobre, è la Visita al cantiere di restauro delle Terme Suburbane prevista il sabato e domenica fino a sabato 1° novembre 2025; una occasione esclusiva che permette di accedere a uno degli edifici pubblici più affascinanti e meglio conservati dell’antichità romana. Condotti in visita guidata i piccoli gruppi accedono all’edificio posto in una posizione scenografica unica, incastonato tra l’antico arenile e le poderose mura cittadine, all’estremità meridionale dell’Insula Orientalis I, ai piedi delle lussuose abitazioni signorili affacciate sul mare.
Ultimi giorni di apertura sabato e domenica di ottobre e sabato 1° novembre, con visite dalle 9.00 alle 16.00 – per il turno di visita delle ore 16.00, l’ultimo accesso consentito è alle ore 15:30.
I biglietti sono disponibili attraverso diversi canali:
- Online: ercolano.cultura.gov.it – ercolano.coopculture.it
- Call center: +39 081 0106490 (lun–sab, ore 9:00–17:00)
- Biglietteria del Parco: fino a esaurimento posti disponibili