Regionali Campania, tutti i candidati scelti da FdI. Dalla moglie di Schiano alla maranese Turco

L’ex ministro per la cultura Gennaro Sangiuliano è il capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre per la provincia di Napoli. La lista è stata presentata al Tribunale di Napoli con i 27 candidati per Napoli e provincia alle elezioni. La lista si chiama “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni per Cirielli” e l’ha consegnata Sergio Rastrelli, senatore e commissario cittadino di FdI a Napoli, con la deputata Marta Schifone, commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni a Napoli. Nella lista c’è anche Francesca Marino, docente di educazione alimentare e nutrizione e moglie del rettore della Federico II Matteo Lorito e Ira Fele, imprenditrice e moglie del deputato ed ex coordinatore provinciale di FdI, Michele Schiano di Visconti, ma anche Ione Abbatangelo, figlia dell’ex parlamentare Massimo Abbatangelo. In lista anche l’ex coordinatore cittadino di Napoli, Marco Nonno.

Tutti i nomi. Sangiuliano Gennaro – Abatangelo Ione – Acampora Alessia – Ambrosio Antonio – Barbato Raffaele – Bifaro Emanuele Maria – Busco Rosario – Castaldo Biagio – Celentano Annunziata – Cirillo Marianna – De Martino Gianluigi – Fele Palmira ditta Ira – Ferraro Carmine – Guarino Adamo – Ianniciello Massimo – Marino Francesca – Mocerino Arianna detta Arianna – Moschetti Maurizio – Nonno Marco – Panico Giovanni – Pisacane Raffaele – Reginelli Aristide – Riggi Michele – Romano Leonilde – Savoia Aniello – Turco Maddalena – Vastola Vincenzo.

Le liste di FdI nelle altre province Depositate le liste provinciali dei candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale anche nelle province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Nessuna sorpresa rispetto ai nomi circolati nei giorni scorsi e nelle ultime ore nelle fila del partito della premier. A Salerno i candidati di FdI sono Nunzio Carpentieri, Annalisa Della Monica, Peppe Fabbricatore, Salvatore Gagliano, Aniello Gioiella, Fiordelisa Leone, Gabriella Nicastro, Ernesto Sica e Daniela Ugliano; ad Avellino il partito di Giorgia Meloni candida Michela Guarino, Francesco Mazzariello, Sonia Tordiglione ed Ettore Zecchino; a Caserta la lista è composta da Rosa Di Maio, Nazaro Pagano, Sara Petella, Raffaella Pignetti, Luigi Roma, Vincenzo Santangelo, Errico Scala e Agostino Stellato; a Benevento i candidati sono Annalisa Clemente e Mario Ferraro.













