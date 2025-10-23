L’accordo del Sannio: Mastella pronto a cambiare campo? Lo fece De Mita nel 2015 con il patto di Marano

Condividi

Visite: 33

28 Visite

Nel Sannio soffia vento di cambiamento. Quello che fino a qualche mese fa sembrava solo un’ipotesi lontana, oggi prende corpo come uno scenario sempre più concreto: Clemente Mastella, sindaco di Benevento, potrebbe rompere con il centrosinistra e approdare nel campo del centrodestra. Deluso dai continui scontri tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico, il primo cittadino di Ceppaloni starebbe valutando una mossa a sorpresa sul modello del “maestro” Ciriaco De Mita, che nel 2015 abbandonò Stefano Caldoro per sostenere De Luca, dando vita al celebre accordo di Marano.

Questa volta, però, la giravolta sarebbe all’inverso. E non stupirebbe troppo, considerando il percorso politico di Mastella, da sempre più vicino al mondo moderato che alla sinistra. Nel capoluogo sannita, intanto, gli indizi si moltiplicano. Nei manifesti che annunciano la candidatura del figlio Pellegrino Mastella non compare alcun riferimento a Roberto Fico, né al progetto unitario che unisce Pd, M5S e Italia Viva. Un dettaglio che, unito allo sfogo del leader di Noi di Centro al Corriere della Sera (“Mi sono stancato di questo continuo bisticcio”), alimenta l’ipotesi di un imminente cambio di fronte.

Dalla destra, intanto, arrivano segnali di apertura. Il coordinatore regionale della Lega, Giampiero Zinzi, invita a “perdonare Clemente”, mentre il deputato Gianluca Cantalamessa si spinge oltre: “Chiunque, moderato e di buon senso, non se la senta di sostenere Fico — il nulla politico — è il benvenuto nel centrodestra. Auspico che Mastella e tanti altri centristi delusi trovino in questo progetto un’opportunità per cambiare rotta e dare alla Campania una prospettiva diversa”.

Un passaggio che, nel centrodestra, sarebbe accolto con favore, anche alla luce dei recenti arrivi di Nicola Caputo e Giovanni Zannini in Forza Italia. Segnali di un movimento più ampio, quello dei moderati in fuga dal campo progressista, che potrebbe arricchirsi di nuovi ingressi all’ultimo momento.

E chissà che tra questi non ci sia proprio Clemente Mastella, lo stesso che, in un’altra stagione politica, fece cadere un governo del “campo largo”, allora chiamato Unione. Nel Sannio, insomma, il dado non è ancora tratto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti