REGIONALI. Sangiuliano: guiderò la lista di FdI in Campania

“Ho accettato l’invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d’Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania”. In un lungo colloquio con il Corriere della Sera, Gennaro Sangiuliano fa il punto sulla sua candidatura alle prossime elezioni in Campania della quale si parla da tempo. “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore”.

Giornalista Rai di lungo corso (dal primo aprile è corrispondente del a Parigi, dopo essere stato, fra l’altro, vicedirettore del Tg1 e direttore del Tg2) ed ex ministro della Cultura, spiega che l’idea ha preso forma la scorsa primavera e che non si tratta né di rivalsa, dopo la bufera sul caso Boccia che lo ha portato alle dimissioni, né di riscatto. “Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche: Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. E ne ho discusso anche con il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli, che stimo molto. Voglio fare il consigliere regionale al servizio dei miei concittadini”.

Da ministro ho attivato molti interventi per Napoli, già finanziati

E i progetti in cantiere non mancano. “Da ministro avevo già attivato molti interventi per Napoli, tra cui il recupero dell’Albergo dei poveri, uno degli edifici più grandi d’Europa, voluto da Carlo III di Borbone. È abbandonato da anni, ma esiste un progetto finanziato dal ministero con 300 milioni, concordato con il sindaco Gaetano Manfredi, che conosco dai tempi dell’università”. Non lo spaventano gli attacchi dal fronte dell’opposizione e dell’Usigrai. “Mi sono già difeso citando l’articolo 51 della Costituzione: la partecipazione alla vita politica è un diritto democratico. In Rai ci sono stati molti colleghi che hanno fatto politica: Badaloni, Marrazzo, Giulietti, Ravaglioli, genero di Andreotti… Tutte persone di valore. Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto? Ma non voglio fare polemica: ci sono le leggi, e si applicano“.













