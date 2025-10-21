NINO D’ANGELO. I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80… BIS! PALASPORT TOUR 2026

Condividi

Dopo gli straordinari successi registrati in questo 2025 – tra tour sold out, trionfi estivi e riconoscimenti cinematografici – Nino D’Angelo annuncia il suo nuovo attesissimo ritorno nei palazzetti con “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: ‘Bis’ come omaggio ai successi dell’anno scorso e alla richiesta del pubblico di rivederlo nei grandi spazi live dopo i sold out ottenuti nei palazzetti di Bari, Milano ed Eboli. Con il nuovo tour il ritorno al PalaSele di Eboli è fissato per l’11 aprile 2026. Il ritorno nei palasport arriva dopo un anno memorabile per Nino D’Angelo, segnato dal tour estivo da tutto esaurito – culminato con un doppio sold out storico in piazza del Plebiscito a Napoli – e dal successo del film documentario ‘Nino. 18 giorni’, diretto dal figlio Toni D’Angelo e applaudito dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e al cinema dal 20 novembre.

“Nel 2026 festeggerò 50 anni di carriera – racconta Nino D’Angelo – e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni. Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo)’, il mio primo disco. Oggi torno nei palazzetti per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno”.

Con il nuovo tour, il cantautore napoletano ripercorrerà i brani simbolo della sua carriera – dagli anni ’80 ripescando anche alcuni testi degli anni ’90 senza dimenticare gli ultimi successi – in uno spettacolo che unirà musica, immagini e racconto, con tutta l’energia e l’autenticità di un artista che da cinquant’anni continua a scrivere la storia della canzone napoletana e popolare italiana.

I biglietti del tour, prodotto dalla ‘Stefano Francioni Produzioni’ e distribuito da‘Ventidieci, saranno disponibili da lunedì 20 ottobre dalle ore 12 su ticketone.it. La tappa al PalaSele di Eboli è a cura di Anni 60 produzioni. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

IL CALENDARIO DEL PALASELE 2025/2026 Nell’attesa, il programma degli show a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli prosegue a novembre con la tripletta di Marco Mengoni atteso domenica 2, martedì 4 e mercoledì 5 novembre con la leg italiana del tour “Live in Europe 2025”. Già sold out la prima data, continua la caccia al biglietto per gli altri due appuntamenti. Sabato 8 novembre la scena sarà tutta per Elodie che arriva per la prima volta al PalaSele con il tour “Elodie Show 2025”, estensione naturale del grande show portato quest’estate negli stadi. Attesissima da tempo, martedì 18 novembre fa tappa a Eboli “Elisa Palasport Live 2025”, il tour che segna il ritorno di Elisa nei palazzetti e che continuerà anche nella primavera del 2026 quando l’artista ha già annunciato una nuova data a Eboli per sabato 9 maggio. Partirà proprio dal PalaSele, venerdì 28 novembre, il tour “MarraPalazzi25”, lo show di Marracash che ha già conquistato gli stadi e che si appresta a espugnare i principali palazzetti italiani. Sarà la prima volta che il “King del Rap”, per citare uno dei suoi album di successo, si esibirà a Eboli, come sarà la prima volta anche per Annalisa che con il “CAPITOLO I” della sua nuova narrazione salirà sul palco del PalaSele martedì 2 dicembre. Salgono a otto gli appuntamenti annunciati per il 2026. Già sold out mercoledì 4 marzo la tappa di Achille Lauro che inizierà proprio al PalaSele la sua nuova avventura “Palazzetti Live 2026”. Partirà da Eboli anche “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW” di Umberto Tozzi giovedì 5 marzo. Lunedì 23 marzo arriverà l’Arena Tour di Luché mentre sabato 28 marzo toccherà a Olly e il “TUTTA VITA TOUR”, già tutto sold out. Ad aprile scatterà prima “L’ORAZERO IN TOUR” con il ritorno di Renato Zero che riabbraccerà il suo pubblico dal vivo a Eboli sabato 4 aprile mentre esattamente una settimana dopo, sabato 11 aprile, toccherà a Nino D’Angelo ritrovare il calore della sua Campania con “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”. Doppio appuntamento poi con Notre Dame De Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo che tornerà qui in scena sabato 18 e domenica 19 aprile. Martedì 5 maggio arriverà a Eboli “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco, mentre chiuderà (per il momento) la stagione live Elisa con il suo ritorno già annunciato sabato 9 maggio. E sempre in tema di ritorni, i fan già fremono con due anni di anticipo per il grande ritorno di Laura Pausini che con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” farà tappa martedì 9 novembre 2027.













