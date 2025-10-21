“LA JUVE STABIA E’ UN BENE STRUMENTALE DEL CLAN D’ALESSANDRO”: SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Visite: 134

La Juve Stabia è da oggi in amministrazione giudiziaria. Il provvedimento, susseguente ad un equivalente di sequestro per «violazione del Codice antimafia», è stato richiesto dalla Direzione nazionale antimafia ed è stato eseguito dagli agenti di polizia della Questura di Napoli.

La squadra di Castellammare di Stabia milita per il secondo anno consecutivo nel campionato di serie B ed è attualmente anche in zona playoff, risultato già raggiunto nella passata stagione.