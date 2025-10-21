Regionali Campania, Cirielli in testa nel sondaggio TerranostraNews con il 60%

Il sondaggio lanciato da TerranostraNews nei giorni scorsi, che ha coinvolto un campione di poco più 1.000 partecipanti, fornisce una prima fotografia delle intenzioni di voto in vista delle Elezioni Regionali in Campania.
Secondo i dati raccolti, Edmondo Cirielli risulta al momento il candidato più apprezzato, con una preferenza del 60%. Al secondo posto si colloca Roberto Fico, che ottiene il 31% delle preferenze. Più distanziati gli altri candidati: Campanile raccoglie il 4%, Granato l’1,5%, mentre Bandecchi si ferma allo 0,87%. Bruno chiude la classifica con lo 0,19%.
Una quota significativa di partecipanti, pari al 2,44%, si dichiara indecisa al momento della rilevazione.
Il sondaggio, pur non avendo valore scientifico ufficiale, rappresenta un indicatore delle tendenze attuali all’interno dell’elettorato campano.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews