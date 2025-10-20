Sanità e solidarietà a Marano: visite gratuite nella parrocchia di San Castrese. Più di 100 assistiti

Successo per la giornata di prevenzione organizzata dalle Sentinelle Mariane a Marano, dove nel fine settimana oltre 100 persone hanno ricevuto visite mediche specialistiche gratuite nella chiesa di San Castrese. Medici volontari hanno messo a disposizione tempo e competenze per offrire assistenza e controlli a chi ne aveva bisogno.

L’iniziativa, nata per portare la sanità tra la gente e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, continuerà nelle prossime settimane in altre parrocchie del territorio. Il prossimo appuntamento è previsto presso la chiesa di San Rocco.

