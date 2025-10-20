10eLotto: a Calvizzano vincita da 10 mila euro

28 Visite
Campania protagonista con il 10eLotto. Nel weekend, come riporta Agipronews, realizzata una tripletta da 24mila euro: un 6 Extra regala 10mila euro a un fortunato giocatore di Calvizzano, in provincia di Napoli, in via della Resistenza. A segno anche il capoluogo campano, con una vincita da 9mila euro in viale Colli Aminei, e la provincia di Caserta con un premio da 5mila euro a Trentola Ducenta, in via Quattro Novembre. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,1 miliardi da inizio anno.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews