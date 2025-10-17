Tragedia a Mugnano: operaio muore cadendo da sei metri su immobile della famiglia Geolier

Condividi

Un uomo di 63 anni, Nicola De Fenza, originario di Pozzuoli, è deceduto oggi all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato da un’altezza di circa sei metri mentre lavorava sul tetto di un capannone a Mugnano, in provincia di Napoli. L’operaio stava eseguendo lavori su un lucernario quando è caduto rovinosamente al suolo.

I sanitari del Cardarelli, dopo averlo soccorso, hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Le autorità sono subito intervenute per avviare le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, che ha disposto il sequestro della salma in vista dell’esame autoptico.

Secondo le prime ricostruzioni, il cantiere dove si è verificato l’incidente riguarda immobili acquistati dalla famiglia del noto rapper napoletano Geolier. I lavori erano eseguiti dalla ditta del figlio della vittima. Questi dettagli hanno suscitato ulteriore attenzione nelle indagini condotte dagli agenti del commissariato di Giugliano in Campania.

Le autorità stanno lavorando per accertare le cause esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. Pare che De Fenza stesse sistemando alcuni pannelli e sia poi scivolato finendo nel capannone di via Nenni, ex Iris.













