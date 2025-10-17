Marano. Ranucci e Alfieri, donazione di dizionari multilingue alle biblioteche

Donazione di Dizionari Multilingue alle Biblioteche Scolastiche: Un Gesto di Cultura e Generosità.

Un prezioso contributo alla cultura e all’educazione è arrivato tra ieri nei plessi Amanzio e Ranucci e oggi nel plesso Alfieri, grazie a una significativa donazione di dizionari nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

A rendere possibile questo gesto è stata la professoressa De Sica, che – grazie ai suoi contatti con un distributore editoriale della zona – ha attivato una rete di solidarietà e collaborazione. Fondamentale anche il ruolo della consigliera d’istituto Ilaria Viscovo, tramite la quale i dizionari sono stati ufficialmente donati alla scuola.

I volumi sono stati consegnati oggi agli studenti del gruppo “Bibliotechiamo”, che, insieme ai loro docenti, si occuperanno di catalogare e sistemare il materiale nelle biblioteche dei tre plessi scolastici.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla cartoleria Giopin, ( in via San Rocco 99) che – ancora una volta in collaborazione con la consigliera Viscovo – ha donato materiale scolastico utile alle attività quotidiane degli studenti e al potenziamento delle risorse educative a disposizione della scuola.

Un bellissimo esempio di sinergia tra scuola, famiglie e territorio, all’insegna della promozione della lettura, dello studio e della cultura.