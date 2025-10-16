Sara Russo trionfa alla Ruota della Fortuna: orgoglio di Mugnano e Marano

Condividi

Visite: 355

62 Visite

Serata di festa per tutta la comunità di Mugnano: la giovane Sara Russo, studentessa di Farmacia all’Università di Napoli, ha vinto meritatamente alla celebre trasmissione televisiva La Ruota della Fortuna. Con intelligenza, simpatia e grande prontezza, Sara ha conquistato pubblico e conduttore, portando a casa la vittoria e l’affetto di chi l’ha seguita da casa.

Sara, ragazza brillante e determinata, vive con la sua famiglia a Mugnan, ma ha origini anche a Marano, dove i suoi familiari sono noti esercenti molto conosciuti e stimati nel territorio.

La sua partecipazione al popolare quiz show è stata seguita con entusiasmo da amici, parenti e concittadini, che ora condividono con lei la gioia per questo successo. Non solo una vincita, ma anche un momento di visibilità positiva per Mugnano, rappresentata in tv con energia, educazione e passione.

«Siamo fieri di te, Sara!» – è il messaggio che in tanti le stanno dedicando sui social – «Hai dato prova di intelligenza e grinta, mostrando il volto migliore della nostra città».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti