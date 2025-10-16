Napoli, Manfredi annuncia di essere pronto a ricandidarsi

Condividi

Visite: 6

26 Visite

“La mia intenzione oggi è continuare a fare il sindaco di Napoli e completare il lavoro messo in campo. La città ha ancora bisogno di molto, e non voglio lasciare il lavoro a metà”. E’ quanto ha affermato durante l’evento di Repubblica “L’alfabeto del futuro” alle Gallerie d’Italia, Gaetano Manfredi che punta sulla sua ricandidatura alla guida del Comune di Napoli, a un anno dalla scadenza del suo mandato.“I sindaci svolgono un ruolo fondamentale perché ogni giorno si confrontano con i problemi reali dei cittadini. Una nuova proposta progressista nazionale deve partire dalla cura delle persone, non solo da battaglie ideali. Se indeboliamo i servizi pubblici, indeboliamo la democrazia”, conclude Manfredi.













