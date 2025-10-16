Incidente alla Montagna Spaccata tra Quarto e Pozzuoli: auto si ribalta, ci sono feriti

Grave incidente stradale nella serata di oggi nei pressi della Montagna Spaccata, al confine tra Quarto e Pozzuoli. Due le auto coinvolte: una si è ribaltata dopo un violento impatto, mentre l’altra è stata urtata lateralmente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Ci sono feriti, ma al momento non si conoscono le loro condizioni precise.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

