Incidente alla Montagna Spaccata tra Quarto e Pozzuoli: auto si ribalta, ci sono feriti

42 Visite
Grave incidente stradale nella serata di oggi nei pressi della Montagna Spaccata, al confine tra Quarto e Pozzuoli. Due le auto coinvolte: una si è ribaltata dopo un violento impatto, mentre l’altra è stata urtata lateralmente.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Ci sono feriti, ma al momento non si conoscono le loro condizioni precise.
L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews