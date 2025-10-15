Fratelli d’Italia, il commissariamento del coordinamento provinciale: ecco la lettera della Meloni. Il motivo principale è legato alla candidatura della moglie di Schiano

Condividi

Abbiamo ottenuto in esclusiva la lettera con cui la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ufficializza la nomina di Marta Schifone a Commissario provinciale del partito a Napoli. Il documento, datato 14 ottobre 2025 , è indirizzato alla stessa Schifone e, per conoscenza, al coordinatore regionale Antonio Iannone, ai dirigenti campani del partito e al responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli.

Nel testo, la premier motiva la scelta con l’imminenza della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania e con la disponibilità della precedente commissaria, Ira Fele, a candidarsi.

Una mossa che, molto presumibilmente, anticipa scenari politici futuri. Ira Fele, infatti, è la moglie di Michele Schiano, già deputato di Fratelli d’Italia e, fino all’ingresso di Schifone formalizzato ieri, vero punto di riferimento del partito in provincia di Napoli.

Si tratta, certo, di un atto formalmente dovuto, ma che arriva in un momento di evidente ridefinizione degli equilibri interni. Da mesi, infatti, la gestione Schiano è oggetto di malumori e tensioni, soprattutto dopo alcune scelte politiche giudicate controverse: tra queste, l’appoggio di alcuni candidati locali ad amministrazioni di centrosinistra, come accaduto nel caso di Marano.

Un malcontento amplificato anche dai risultati deludenti delle ultime elezioni amministrative, dove Fratelli d’Italia non ha conquistato la vittoria in nessun comune della provincia di Napoli.7

