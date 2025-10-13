Marano, nel dossier sullo scioglimento spunta una nota commerciante: “Presenza pervasiva tra politica, impresa e ambienti controindicati. Il caso del brindisi e non solo”

Condividi

Nel corposo dossier che ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale di Marano di Napoli per infiltrazioni mafiose, emerge anche il riferimento a una nota esercente del territorio, da anni al centro della scena pubblica locale per la sua costante presenza in eventi, manifestazioni e iniziative di vario genere. Il documento dedica un passaggio significativo proprio a questa figura, descrivendola come protagonista di una rete di relazioni, rapporti e cointeressenze in cui si intrecciano dinamiche politiche, economiche e non solo. titolo La relazione sottolinea come la commerciante, definita “sempre attiva e fortemente mediatica”, abbia partecipato ad un noto evento pubblico culminato in un brindisi insieme a un soggetto condannato per reati di stampo mafioso e attualmente coinvolto in altri procedimenti giudiziari. La circostanza, filmata e trasmessa in diretta social, è poi divenuta oggetto di ampio dibattito sui media locali, alimentando sospetti e polemiche sulla reale natura dei suoi rapporti con alcuni ambienti controversi del territorio. Secondo quanto contenuto nella relazione degli ispettori prefettizi, la donna avrebbe inoltre ricoperto ruoli di rilievo in occasioni e contesti riconducibili a figure già emerse in precedenti gestioni amministrative di Marano, alcune delle quali poi sciolte per infiltrazioni mafiose. Un intreccio, scrive il Prefetto, che evidenzia “una convergenza di interessi tra politica, impresa e ambienti criminali locali”. L’imprenditrice è una figura ben conosciuta anche nel mondo ecclesiastico: in più occasioni ha condotto o organizzato eventi per conto di parrocchie, associazioni cattoliche e realtà legate alle Chiese locali, presentandosi come punto di riferimento per l’organizzazione di manifestazioni di carattere religioso e benefico. Il nome della commerciante non è nuovo alla cronaca cittadina: nel tempo è stata protagonista o sostenitrice di diverse iniziative pubbliche, spesso presentandosi come figura di riferimento per manifestazioni culturali o associative. La relazione ministeriale la descrive come “presenza costante e pervasiva, amante della visibilità, con collegamenti e cointeressenze che la pongono in prossimità di contesti controindicati”.













