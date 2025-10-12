Riavvolgere il nastro del tempo per ritrovarsi a vivere in una realtà di oltre 2000 anni
fa è un’esperienza possibile grazie all’evento “SULLE ORME DEL PASSATO” una
rievocazione storica organizzata dall’Associazione Salandra Lovers di Marano di
Napoli, impegnata da circa tre anni nella salvaguardia e nella valorizzazione di un
patrimonio boschivo e archeologico di grande pregio storico-naturalistico quale è,
appunto, il Bosco della Salandra, per anni oggetto di abbandono e di degrado.
Domenica 19 ottobre 2025 a partire dalle ore 9:30, legionari, gladiatori,
accampamenti, duelli e scene di vita quotidiana dell’Antica Roma prenderanno vita
proprio tra i suoi sentieri e tra i numerosi reperti archeologici, trasformando il
polmone verde di Marano in un set teatrale out door di grande suggestione e
interesse, in grado di offrire ai visitatori un’esperienza turistica immersiva senza
precedenti per la città di Marano.
Grazie alla sinergia e alla potenza scenica di cinque compagnie di rievocazione
storica, Militum Schola, Proloco Spartacus Santa Maria Capua Vetere, Reenactment
Society, Opus Est e Gruppo Archeologico Kyme, sarà possibile infatti visitare la
tenda dei legionari e l’atmosfera di un vero accampamento, assistere a manovre
militari, marce e scontri ricreati da esperti rievocatori che effettueranno anche
dimostrazioni sulla lavorazione del pane, sui tipi di alimentazione e sulle cure
mediche dell’Età Romana. Un’opportunità per vivere il proprio territorio con una
insolita modalità esperienziale in grado di coniugare benessere personale e
comunitario con la cultura, la natura e le tradizioni.
Si ringrazia la presidente della proloco Marano Flegrea, dott.ssa Fulvia Giacco per i
contatti con le compagnie di rievocazione storica.
Evento gratuito a numero chiuso. Durata circa 3 ore. Percorso 3 km.
Prenotazione obbligatoria via WhatsApp 3281448269
Marano. L’Antica Roma rivive nel Bosco della Salandra
