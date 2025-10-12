Marano. L’Antica Roma rivive nel Bosco della Salandra

Condividi

Riavvolgere il nastro del tempo per ritrovarsi a vivere in una realtà di oltre 2000 anni

fa è un’esperienza possibile grazie all’evento “SULLE ORME DEL PASSATO” una

rievocazione storica organizzata dall’Associazione Salandra Lovers di Marano di

Napoli, impegnata da circa tre anni nella salvaguardia e nella valorizzazione di un

patrimonio boschivo e archeologico di grande pregio storico-naturalistico quale è,

appunto, il Bosco della Salandra, per anni oggetto di abbandono e di degrado.

Domenica 19 ottobre 2025 a partire dalle ore 9:30, legionari, gladiatori,

accampamenti, duelli e scene di vita quotidiana dell’Antica Roma prenderanno vita

proprio tra i suoi sentieri e tra i numerosi reperti archeologici, trasformando il

polmone verde di Marano in un set teatrale out door di grande suggestione e

interesse, in grado di offrire ai visitatori un’esperienza turistica immersiva senza

precedenti per la città di Marano.

Grazie alla sinergia e alla potenza scenica di cinque compagnie di rievocazione

storica, Militum Schola, Proloco Spartacus Santa Maria Capua Vetere, Reenactment

Society, Opus Est e Gruppo Archeologico Kyme, sarà possibile infatti visitare la

tenda dei legionari e l’atmosfera di un vero accampamento, assistere a manovre

militari, marce e scontri ricreati da esperti rievocatori che effettueranno anche

dimostrazioni sulla lavorazione del pane, sui tipi di alimentazione e sulle cure

mediche dell’Età Romana. Un’opportunità per vivere il proprio territorio con una

insolita modalità esperienziale in grado di coniugare benessere personale e

comunitario con la cultura, la natura e le tradizioni.

Si ringrazia la presidente della proloco Marano Flegrea, dott.ssa Fulvia Giacco per i

contatti con le compagnie di rievocazione storica.

Evento gratuito a numero chiuso. Durata circa 3 ore. Percorso 3 km.

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp 3281448269













