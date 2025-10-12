San Tammaro. Maxi finanziamento per la messa in sicurezza e il riammagliamento stradale, Scala: risultati concreti frutto del lavoro di squadra

Condividi

Tre milioni di euro per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale: finanziato il progetto presentato dal Comune di San Tammaro congiuntamente con il Comune di Santa Maria La Fossa.

La notizia trova conferma nel decreto dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025, con cui la Regione Campania ha ufficialmente concesso i fondi.

Un intervento strategico per il territorio che punta a migliorare la viabilità e la sicurezza delle arterie cittadine. Riqualificare e rendere più efficiente la rete stradale significa garantire una maggiore sicurezza per automobilisti e cittadini.

Sono previsti lavori in via Bovienzo, via Scondito, Via Martiri del 1799, viale della Repubblica, via dei Glicini, la strada comunale all’interno del parco nuovo villaggio, via foresta e in altri punti nevralgici del territorio, per un importo complessivo di circa un milione e mezzo di euro destinato al Comune di San Tammaro.

L’assessore ai Lavori Pubblici Errico Scala dichiara: “Questo finanziamento è il frutto di un lavoro di squadra e di una progettazione attenta. Un risultato importante che conferma la capacità della nostra Amministrazione di programmare e intercettare risorse per il territorio. Quando ci siamo insediati ci siamo prefissati di raggiungere risultati concreti. Ed ogni passo fatto, che facciamo e che faremo ha costruito e rafforzerà il nostro “Modello San Tammaro”.

Questo ulteriore finanziamento, dunque, rappresenta l’ennesimo risultato raggiunto dall’Amministrazione guidata da Vincenzo D’Angelo.

“Gli interventi previsti e finanziati renderanno le nostre strade più sicure e funzionali migliorando la mobilità urbana. Il nostro territorio oggi è un cantiere aperto, ci sono lavori in corso per un ammontare di circa 10 milioni di euro e anche quest’altro progetto sarà fondamentale per dare al nostro paese il dovuto decoro”, conclude l’assessore Scala.













