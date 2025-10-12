CHIAIANO: pistola nel vano motore, 54enne arrestato dai Carabinieri

Condividi

E’ finito in manette per un’arma clandestina. 54 anni, napoletano, Vincenzo Ostrowski è stato fermato dai Carabinieri della stazione di Marianella durante un posto di controllo.

In auto due dosi di hashish e 4 spinelli. Un bottino che stonava con la visibile agitazione dell’uomo. Approfondita la perquisizione, i militari hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 7,65 nel vano motore. L’arma, senza matricola e marchio, era carica di 6 proiettili. Con la pistola anche ulteriori due munizioni.

L’uomo è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

Vincenzo Ostrowski, Napoli 11.11.1971













