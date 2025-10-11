Conte chiude il caso De Luca: “Il candidato è Fico, ora basta polemiche”

Condividi

Dallo stadio Maradona di Napoli, durante un evento organizzato dall’associazione Libertas, Giuseppe Conte interviene per mettere fine alle polemiche interne alla coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Campania. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia un messaggio chiaro, rispondendo alle recenti dichiarazioni del presidente uscente Vincenzo De Luca: «Capisco che per De Luca il migliore sia sempre lui stesso, ma il candidato della coalizione è Roberto Fico. È tempo di smetterla con le polemiche».

La replica arriva dopo l’intervento di De Luca alla festa de Il Foglio, dove il governatore campano ha rilanciato la propria presenza politica come una forza autonoma, rivendicando la creazione di una sua lista. «La nostra è un’offerta politica per chi non si riconosce negli attuali candidati — ha detto — per chi ha l’orticaria quando sente parlare di reddito di cittadinanza. Offriamo l’esperienza di chi conosce il mestiere, da artigiani della politica».

Conte però frena i toni e invita a guardare avanti: «Ora basta scherzare. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare al programma: i cittadini attendono risposte chiare, dalla sanità ai trasporti fino alle politiche sociali. Roberto Fico ha l’incarico di coordinare questo lavoro e dare concretezza alle priorità del territorio».

Il clima nella coalizione si fa teso, ma il leader pentastellato punta a ricompattare il campo progressista intorno alla figura dell’ex presidente della Camera, cercando di evitare derive personalistiche che rischiano di compromettere l’unità del fronte contro il centrodestra.













