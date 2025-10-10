Scioglimento Comune di Marano. “Parentele, frequentazioni e contiguità di sindaco, vicesindaco e parte di assessori e consiglieri con ambienti criminali”

Condividi

Tutto confermato. Le anticipazioni di TerraNostraNews trovano pieno riscontro nelle motivazioni ufficiali dello scioglimento del Comune di Marano, rese note addirittura prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un fatto mai accaduto prima.

Se la relazione completa – circa 450 pagine – approfondisce il ruolo di ex sindaco, consiglieri e amministratori, le pagine rese pubbliche, seppur parzialmente omissate, confermano quanto già emerso: gravi anomalie nella gestione dell’ente, in particolare su affidamenti di lavori pubblici, interdittive antimafia ignorate, e pesanti responsabilità da parte di tecnici e dirigenti comunali.

Tra le vicende citate anche quella (incredibile) della scuola di San Rocco, insieme a situazioni legate a frazionamenti, affidamenti diretti e violazioni delle normative antimafia.

Alla luce di quanto emerso, diventa inevitabile una profonda riorganizzazione degli uffici comunali. Alcune posizioni organizzative dovranno essere riviste, per ristabilire trasparenza e legalità nella macchina amministrativa.

I commissari prefettizi, pur consapevoli delle criticità d’organico dell’ente, non possono più attendere. Dopo anni di gestione discutibile, Marano ha bisogno di una svolta netta e immediata.

Per quanto riguarda i politici, c’è un passaggio chiarissimo riferito a sindaco, vicesindaco, parte di assessori e consiglieri, anche di minoranza, che hanno rapporti “di parentela, frequentazioni e contiguità con soggetti riferibili ad ambienti criminosi del territorio”.

Altro capitolo chiaro è quello della condizione di ineleggibilità di diversi consiglieri, che avevano debiti e contenziosi con il Comune. Si parla anche di condotte omissive da parte di alcuni funzionari, anche in materia di controlli e vigilanza sul territorio.













