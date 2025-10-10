Nobel 2025 per la pace a María Corina Machado, attivista anti Maduro in Venezuela

Condividi

Visite: 27

27 Visite

Tutti guardavano a Washington, all’improbabile autocandidatura del presidente Usa Donald Trump. E invece il premio Nobel per la pace 2025 è andato più a Sud: se lo aggiudica María Corina Machado, leader dell’opposizione in Venezuela. Questo il verdetto emesso a Oslo dal Comitato norvegese per il Nobel, fatalmente arrivato all’indomani dell’accordo sulla tregua a Gaza. Il riconoscimento è stato conferito a Machado «per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia». Una «paladina della pace coraggiosa e impegnata», l’ha definita Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comitato. «Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità», ha aggiunto.

Nota anche come la «Lady di ferro» del Venezuela, paese dal 2013 guidato da Nicolas Maduro con il suo Partito Socialista Unito, Machado è l’incarnazione di «resilienza, tenacia e patriottismo», la definiva Marco Rubio sul numero di Time Magazine che inseriva il suo nome nell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo per il 2025. «Non scoraggiata da formidabili sfide, María Corina non si è mai tirata indietro dalla sua missione che è quella di combattere per un Venezuela libero, onesto, e democratico», aggiungeva il segretario di Stato americano. Il suo «principio guida» è sempre stato lo stesso, «lasciare ai suoi figli, Ana Corina, Ricardo, Henrique, e ai figli del Venezuela un Paese libero da tirannia», ispirata dalla frase: «Hasta el final» («Fino alla fine», ndr). «La sua leadership di principio è un faro di speranza, che rende la nostra regione e il mondo un posto migliore».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti