M5S, Cammarano: “Punto nascita di Sapri, sospensione del TAR è la vittoria dei territori”

Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle: “Il Governo non può continuare a tagliare servizi essenziali”

“Il TAR Campania ha sospeso la chiusura del punto nascita dell’ospedale di Sapri, accogliendo il ricorso presentato da quindici Comuni del Distretto Sanitario 71. Una decisione che conferma la fondatezza delle nostre denunce: il Governo Meloni non può continuare a tagliare servizi essenziali nei territori più fragili, mettendo a rischio la salute dei cittadini”. Dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale e presidente della Commissione Aree Interne, Michele Cammarano.

“Non permetteremo che il basso Cilento diventi un deserto sanitario. È impensabile negare una deroga per Sapri, alla luce delle evidenti condizioni di disagio orografico e delle reali difficoltà di collegamento con gli ospedali alternativi. Continueremo a vigilare e a sostenere le battaglie dei cittadini e dei sindaci affinché il punto nascita di Sapri resti operativo in modo stabile e definitivo. La sanità pubblica deve essere di prossimità e accessibile a tutti, non un privilegio riservato a chi vive nei grandi centri urbani”.













