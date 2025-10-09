Mugnano, l’ASL Napoli 2 Nord celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale con un incontro dedicato alle fragilità e alla dignità delle donne

Condividi

“Il dialogo delle donne: ansia, insonnia, fragilità, sofferenza… e la dignità ferita”

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre 2025, l’ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di Salute Mentale promuove, presso il Teatro della Parrocchia San Nunzio Sulprizio di Mugnano di Napoli (Via Francesco Crispi n.16), l’incontro dal titolo “I Sentieri della Salute Mentale di Comunità”, con focus sul tema “Il dialogo delle donne: ansia, insonnia, fragilità, sofferenza… e la dignità ferita”.

L’appuntamento, in programma dalle ore 10:00 alle 12:30, rappresenta un momento di riflessione e confronto dedicato alla promozione della salute mentale come valore di comunità e alla sensibilizzazione sulle fragilità individuali e sociali, con particolare attenzione al mondo femminile.

Un evento che coinvolge l’intero territorio dell’ASL Napoli 2 Nord

Come sottolineato dagli organizzatori, la celebrazione di quest’anno assume un significato ancora più ampio: la Giornata Mondiale della Salute Mentale “contamina” tutto il territorio dell’ASL Napoli 2 Nord, con eventi e iniziative non solo a Mugnano di Napoli, ma anche a Casavatore, Ischia, Frattamaggiore e Pozzuoli, in un grande abbraccio simbolico tra i diversi centri del comprensorio.

Un sentito ringraziamento è rivolto alla Direzione Strategica dell’ASL Napoli 2 Nord e in particolare alla Dott.ssa Monica Vanni, Direttore Generale, per aver reso possibile la realizzazione coordinata di queste iniziative in tutto il territorio aziendale.

Un riconoscimento speciale va anche alla Fondazione Onda, che ogni anno conferisce all’ASL Napoli 2 Nord il Bollino Rosa per l’impegno nella prevenzione e nella cura delle patologie psichiatriche nelle donne.

Interventi istituzionali e scientifici

Porteranno i saluti:

– Dott. Luigi Sarnataro, Sindaco del Comune di Mugnano di Napoli;

– Dott.ssa Daniela Puzone, Assessore alle Politiche Sociali;

– Dott. Angelo Cucciniello, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Napoli 2 Nord.

A introdurre e moderare i lavori saranno:

– Dott.ssa Maria Gabriella Foia, Responsabile UOCSM Salute Mentale Mugnano di Napoli – ASL Napoli 2 Nord;

– Dott.ssa Carmen Cimmino, Responsabile UOSD Residenziale e Semiresidenziale ASL Napoli 2 Nord;

– Sig. Luca Morlando, Funzione Organizzativa Residenzialità del Dipartimento di Salute Mentale ASL Napoli 2 Nord.

Interverranno inoltre:

– Dott.ssa Claudia Faggiano, Vicepresidente della Cooperativa “Mercurio d’Oro”;

– Sig. Pasquale Palmelli, Responsabile della Residenza e Semiresidenza “Telemaco”;

– Rita Capasso, attrice e operatrice teatrale, che proporrà un intervento performativo sul linguaggio teatrale come strumento terapeutico e di inclusione.

Tra arte e testimonianza

Durante la mattinata, nell’ambito del progetto “Festivalmente”, saranno proposti momenti di teatro e riflessione, tra cui:

“Il monologo tratto da Novecento” di Alessandro Baricco;

“La Salute Mentale… le donne: a dialogo con Totò”, con la partecipazione di Umberto Del Prete, attore, regista, produttore, sceneggiatore e imitatore del grande Antonio De Curtis in arte Totò.

Ringraziamenti finali

Un doveroso ringraziamento va a tutta l’organizzazione e, in particolare, alla Dott.ssa Emilia Pavone, tecnico della riabilitazione psichiatrica dell’ASL Napoli 2 Nord e alla Dott.ssa Verrone Rossella Tecnico della riabilitazione psichiatrica, per il proficuo impegno e la dedizione profusa nella realizzazione dell’iniziativa e al Parroco Don Pasquale Marono per aver messo a disposizione dell’ASL il teatro parrocchiale, mostrando grandissima sensibilità sul tema.

