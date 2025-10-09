Sequestrati oltre 56.000 litri di gasolio di contrabbando a Marigliano: denunciate due persone

Il 26 settembre, i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato a Marigliano (NA) oltre 56.000 litri di gasolio di contrabbando, due automezzi e una cisterna, denunciando due persone per ricettazione e violazioni alla normativa sulle accise. Il carburante, trasportato su un autoarticolato con targa romena e documentazione falsa, era destinato al travaso su un’autocisterna italiana. L’operazione è avvenuta in un’area di parcheggio privata, dove è stata scoperta anche una pompa di travaso. Gli indagati restano presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.