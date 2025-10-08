REGIONALI, IL CENTRODESTRA CHIUDE IL CERCHIO: CIRIELLI IN CAMPANIA, STEFANI IN VENETO E LOBUONO IN PUGLIA

Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, pochi minuti fa è arrivato anche l’ok di Forza Italia. Il via libera degli azzurri è arrivato al termine di un incontro tra Cirielli, il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il responsabile Enti locali di Forza Italia Maurizio Gasparri e il coordinatore regionale campano degli azzurri Fulvio Martusciello. «Abbiamo affrontato e chiarito tutte le tematiche riguardanti le imminenti elezioni regionali della Campania. Pertanto, alla luce di questo confronto, Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli a Presidente della Regione Campania per la coalizione di centrodestra», dice Gasparri.

Cirielli sul caso Berlusconi

Poco prima Cirielli si era espresso sul “caso Berlusconi”. «Non ho mai parlato male di Silvio Berlusconi, per il quale ho sempre nutrito stima e ammirazione», ha detto il viceministro degli Esteri in risposta ad una richiesta avanzata ieri da Fulvio Martusciello – segretario regionale campano di Fi – che aveva posto come condizione per qualsiasi confronto, le scuse per le frasi a lui attribuite contro Berlusconi nel libro “Fratelli di chat».

«Ricordo in particolare – prosegue Cirielli – la sua straordinaria vicinanza nel momento più difficile della mia vita: per venti giorni consecutivi mi chiamò ogni sera, senza mai mancare, quando io e la mia famiglia fummo tra i primi in Italia a risultare positivi al Covid. In quei giorni drammatici, il mio terzo figlio aveva appena quaranta giorni ed era molto sofferente per la malattia, e la sua presenza umana fu per me un sostegno prezioso. Non vi è mai stata, da parte mia, la volontà di mancare di rispetto a Forza Italia, che considero un alleato imprescindibile della nostra coalizione di governo, tanto più che ricopro l’incarico di Vice Ministro degli Esteri nel dicastero guidato dal suo leader, Antonio Tajani. Mi dispiace – conclude – se ci siano stati equivoci in tal senso».

«Cosa ho chiesto? Cosa ho avuto? Tutti mi chiedono questo. Ho avuto il rispetto che merita Forza Italia. Ho avuto la smentita alle offese al mio leader Silvio Berlusconi. Non ho chiesto nulla per me ma solo per coloro che rappresento, che hanno indossato la spilla di Forza Italia sul bavero della giacca e non se la sono mai tolta nemmeno nei momenti difficili». Così, in una nota, Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. «Ho chiesto rispetto per chi sta con Forza Italia dal 1994, che non ha mai cambiato partito. Ho chiesto di farci sentire orgogliosi di combattere una battaglia, ho chiesto di poterci commuovere per una vittoria che verrà. Perché vinceremo in Campania e sarà, per dirla alla Rocco Hunt, un giorno buono», sottolinea.

«Abbiamo esordito insieme nel 1995, giovanissimi consiglieri regionali. Governavamo, subimmo il ribaltone, poi abbiamo vinto, abbiamo perso, ma siamo sempre stati dalla stessa parte. Ci ha unito la passione e la coerenza, l’indignazione verso le ingiustizie, quel desiderio di cambiare il mondo che ancora oggi ci fa stare lontani dalla famiglia pur di andare a un’assemblea di sezione. Edmondo Cirielli è la migliore scelta che potessimo fare come centrodestra». Accanto a Cirielli, aggiunge, «c’è un partito che, per fortuna, non è quello di un tempo: un partito meritocratico e aperto alla società civile, in cui i sindaci sono protagonisti». E «lo affiancano giovani e donne di Forza Italia che sono pronte alla battaglia. Ecco il mio via – conclude – scatenate l’inferno».

Il post di Cirielli: intesa nel centrodestra

Intesa raggiunta nel centrodestra sui candidati per il mini-election day di fine novembre.

Secondo quanto si apprende a correre per la presidenza del Veneto sarà il leghista Alberto Stefani mentre in Puglia ci sarà il civico Luigi Lobuono.