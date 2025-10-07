In arrivo l’ottobrata, tanto sole e caldo in aumento fino a 25 gradi

E con l’arrivo dell’anticiclone e di più sole, anche le temperature aumenteranno gradualmente. I valori termici massimi a partire da domani, martedì 7 ottobre, saliranno fino a superare i 20-22°C su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia. Successivamente si potranno toccare addirittura i 24-25°C a Firenze e a Roma sottolinea iLMeteo.it.

Questa situazione di calma atmosferica verrà solamente disturbata in Sardegna quando arriveranno delle piogge giovedì e venerdì. L’anticiclone dovrebbe riuscire comunque a proteggere l’Italia fino al weekend dell’11-12 ottobre, dopo di che il tempo potrebbe subire un nuovo e importante peggioramento.