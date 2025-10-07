Trump: “Ho deciso sui missili Tomahawk a Kiev, ma voglio prima sapere come li usano”

Visite: 32
“Ho già preso una decisione, più o meno”. Il presidente Usa Donald Trump dice di aver deciso di inviare i missili a lunga gittata Tomahawk in Ucraina, ma che vuole prima capire come verranno utilizzati: “Credo di voler scoprire cosa ne stanno facendo. Sai, dove li stanno mandando. Immagino che dovrei porre questa domanda”, dice rispondendo ai giornalisti nello Studio Ovale e spiegando di voler evitare una escalation.
