Regionali Campania, Pd e alleati al lavoro su liste. La girandola di nomi

Nel campo del centrosinistra è in pieno fermento la composizione delle liste, con la presenza sempre più concreta di nomi forti e candidati di prestigio. Tra questi, spicca Tommaso Pellegrino di Italia Viva, consigliere regionale uscente, che potrebbe guidare la lista dei Riformisti vicini al sindaco Manfredi. Con lui, dovrebbero candidarsi anche Annarosa Sessa, già sindaco facente funzioni di Pagani, e Gianfranco Valiante, ex primo cittadino di Baronissi in rottura con il Pd e i deluchiani.

Il Pd punta su una lista “corazzata”

Nel Partito Democratico, con Piero De Luca alla guida regionale, si punta a un risultato elettorale dirompente soprattutto nella provincia di Salerno. La lista dem, secondo gli osservatori, si presenta come una vera e propria “corazzata”, ben diversa da quella di cinque anni fa che elesse il solo Franco Picarone.

Proprio Picarone è dato per confermatissimo, affiancato da nomi di spessore come Nello Fiore, Corrado Matera, e la “new entry” Paola De Roberto, attuale assessora ai Servizi Sociali del Comune di Salerno. In corsa anche Anna Petrone, in quota Elly Schlein, e Federico Conte. Presenza quasi certa anche per Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia. Sembra invece essersi sfilato Tommaso Amabile, che cinque anni fa raccolse un buon consenso soprattutto nella Valle dell’Irno.

“A Testa Alta” e le altre liste civiche vicine a De Luca

Nella lista “A Testa Alta”, espressione diretta del Governatore uscente De Luca, sarà capolista Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti. Accanto a lui, potrebbero confluire figure vicine a De Luca ma esterne al Pd. Nessun dubbio sulla ricandidatura di Andrea Volpe, tra i socialisti, dove potrebbe scendere in campo anche l’assessore provinciale Pasquale Sorrentino.

Anche in Alleanza Verdi-Sinistra si delineano le candidature, tra cui Franco Tavella e Franco Massimo Lanocita.

La lista “Fico” si struttura: arrivano nomi di peso

Grande attenzione anche alla lista in costruzione che fa riferimento al presidente della Camera Roberto Fico. Già da tempo si parlava della candidatura di Giovanni Maria Cuofano, giovane ex sindaco di Nocera Superiore. Ora, si aggiunge anche Vincenzo Speranza, sindaco dimissionario di Laurito e presidente della Comunità Montana del Bussento.

Ma il nome più sorprendente è quello di Armando Lamberti, professore di Diritto Costituzionale all’Università di Salerno, ex vicesindaco di Cava de’ Tirreni e già candidato alle politiche con la lista Monti. Figura molto stimata nel mondo cattolico, Lamberti punta a coronare un nuovo traguardo politico.

Dietro le quinte della costruzione di questa lista, da mesi è attivo il sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante, voce critica del Pd deluchiano e con forte consenso nel Cilento.

Il M5S nel campo largo: tra conferme e ritorni

Anche il Movimento 5 Stelle, che stavolta correrà nella coalizione di centrosinistra, lavora a una lista competitiva. Oltre alla riconferma del consigliere regionale uscente Michele Cammarano, potrebbero candidarsi Virginia Villani, ex parlamentare e attuale coordinatrice provinciale, e Maurizio Sibilio, ex pro rettore dell’Università di Salerno e recentemente in corsa alle Europee













