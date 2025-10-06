Napoli, colpito col taser muore in ambulanza

Un uomo è morto a Napoli dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri. I militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti questa mattina intorno alle 8.40 in un’abitazione in via Nicola Fornelli, nel quartiere Chiaia, per la segnalazione di una lite giunta al 112. All’interno dell’abitazione, dalla quale provenivano grida e rumori di mobili e piatti rotti, erano presenti una donna con la figlia, entrambe italiane, e un uomo di 35 anni di origini verosimilmente nordafricane.

È stato l’uomo ad aprire la porta ai carabinieri, presentandosi completamente nudo e in stato confusionale. I militari sono stati aggrediti e, dopo un vano tentativo di calmare l’uomo, hanno prima utilizzato lo spray, poi il taser. Dopo essere stato colpito con il dispositivo, l’uomo è stato posto su un’ambulanza dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportato al Policlinico, ma è morto durante il tragitto.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Fonti investigative riferiscono che il dispositivo è stato azionato seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge.