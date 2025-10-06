REGIONALI CALABRIA, EXIT E INSTANT POLL: OCCHIUTO STACCA TRIDICO TRA I 15 E I 20 PUNTI

Si sono chiuse alle 15 le urne in Calabria. I primi exit poll di Opinio Italia per la Rai parlano di un nettissimo vantaggio del governatore uscente e candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, dato tra il 59% e il 63%. Lo sfidante di centrosinistra, l’europarlamentare M5S, Pasquale Tridico, si ferma invece tra il 35,5% e il 39,5%.

Al via lo spoglio in Calabria: Occhiuto avanti nei primi exit poll

L’Instant poll di Swg per La7 conferma lo scarto di oltre 20 punti tra i due candidati, dando Occhiuto tra il 58% e il 62% e Tridico tra il 37% e il 41%. Sostanzialmente, alle 15.02 la partita appariva già chiusa. Forbice simile anche secondo l’exit poll di Sky Tg24: Roberto Occhiuto al 57-61%, Pasquale Tridico al 38-42%.

Oltre a Occhiuto, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud chiama Nord e dalle liste “Occhiuto Presidente” e “Forza Azzurri”, e Tridico, appoggiato da M5S, da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e dalle liste “Democratici e Progressisti” e “Tridico presidente”, in campo c’è anche il candidato di “Democrazia Sovrana e Popolare”, Francesco Toscano, che sia secondo Swg sia secondo la rilevazione di Sky si attesta tra lo 0 e il 2%.

L’attesa dei candidati in tre diverse città

Occhiuto segue lo scrutinio da un hotel a Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro; Tridico a Rende, nei pressi di Cosenza, anch’egli in hotel; Toscano a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Gli elettori chiamati alle urne sono stati 1.888.368 distribuiti su 2406 sezioni allestite tra le cinque province calabresi.