Qualiano, il cordoglio del sindaco De Leonardis per la morte di Giuseppe Santopaolo

«A nome mio e dell’intera comunità esprimo profondo cordoglio alla famiglia di Giuseppe Santopaolo. Qualiano si stringe nel dolore». Così il sindaco Raffaele De Leonardis ha ricordato il 53enne di Marano, storico esercente, colpito da un malore giovedì 30 settembre mentre faceva jogging nei pressi della villa comunale.

De Leonardis, presente sul posto, ha allertato i soccorsi: «Sono intervenuti con tempestività carabinieri e sanitari, che hanno fatto il possibile. Purtroppo, Giuseppe è morto dopo cinque giorni di ricovero. Ma resta l’esempio di grande professionalità e umanità dimostrato in quei momenti drammatici».













